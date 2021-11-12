Жилой дом на Комсомольском проспекте в столице капитально отремонтируют

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Комсомольский проспект, д. 17, район Хамовники Карта всех событий

Жилой дом, построенный в 1960-х годах, в районе Хамовники ждет капитальный ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу Комсомольский проспект, д. 17, район Хамовники, Центральный административный округ Москвы, — сообщается в материале.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в ходе ремонта рабочие заменят вводно-распределительное устройство системы электроснабжения, а также магистральные стояки квартир, этажные щиты и общедомовое освещение. Кроме того, специалисты заменят магистральные трубопроводы и стояки систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, устройство бытовой канализации, а также системы отопления, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Предусматривается установка новых окон и дверей в здании, ремонт подвальных помещений, замена системы мусороудаления и ремонт мусорокамер. На лестничных клетках и в тамбурах уложат новое покрытие пола из керамогранитной плитки, окрасят стены и потолки. Также предполагается расчистка и ремонт ограждения лестниц, окраска металлической части и установка новых поручней. Обновление запланировано также на кровле и чердаке, — заявил Валерий Леонов.

10 ноября в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что завершается капитальный ремонт восьмиэтажного дома в районе Раменки.