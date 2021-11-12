Голикова перечислила регионы России с ухудшением ситуации по COVID-19

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Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу за неделю ухудшилась в пяти регионах страны. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября.

— Ситуация осложнилась в пяти субъектах Российской Федерации. Это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области, — рассказала представитель правительства.

При этом в Туве и Калмыкии заболеваемость на 100 тысяч населения за аналогичный период снизилась. Индикация на тепловой карте, по словам Голиковой, для этих регионов сменилась с красной на ярко-оранжевую, отмечается на сайте оперштаба.

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 в России сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

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После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.