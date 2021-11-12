Путин допустил появление более опасных штаммов коронавируса

Фото: Администрация президента РФ

Новые, более опасные штаммы коронавируса еще способны появиться в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 12 ноября.

— Коронавирус еще далеко не побежден. Не исключено появление новых и даже более опасных штаммов этой инфекции, — рассказал глава государства на саммите АТЭС.

В связи с этим следует не ослаблять усилия по борьбе с пандемией, подчеркнул он. Решению данных задач способствовало бы наращивание международного сотрудничества в медицинской и фармацевтической сферах, приводит слова Путина сайт Кремля.

12 ноября Путин также заявил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует ускорить процедуры преквалификации новых вакцин от коронавируса. По его словам, доступ к препаратам не могут получить многие нуждающиеся в них страны.

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Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма и неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин, уверен лидер. ВОЗ могла бы ускорить процедуры преквалификации новых препаратов и вакцин, заключил Путин.