Путин призвал ВОЗ ускорить процедуры одобрения вакцин от COVID-19

Фото: Администрация президента РФ

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует ускорить процедуры преквалификации новых вакцин от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 12 ноября.

— При нашем общем содействии Всемирная организация здравоохранения смогла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации населения, поскольку доступ к вакцинам пока, к сожалению, как тоже уже отмечали, не могут получить многие нуждающиеся в них страны. Это происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов, — рассказал глава государства на саммите АТЭС.

ВОЗ могла бы ускорить процедуры преквалификации новых препаратов и вакцин, приводит слова Путина сайт Кремля.

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 в России сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

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После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.