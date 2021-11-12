«Школу нельзя винить»: блогер Жидковский высказался о причинах шутинга

Фото: Youtube / Господин Жидковский

Популярный блогер и телеведущий Алексей Жидковский в беседе с «Вечерней Москвой» признался, что в школьные годы сталкивался с «незначительным буллингом». Одноклассники даже объявляли ему бойкот на несколько дней. Блогер поделился, как лучше реагировать на негатив.

— Вас должно интересовать лишь мнение тех людей, которых вы спрашиваете, либо тех, которые что-то привносят в вашу жизнь. Например, материальный достаток или положительные эмоции. Мнение остальных вас волновать не должно. Да, это жестко и эгоистично, но если живешь по такому принципу, то никаких внутренних беспокойств ты не испытываешь, — сказал Алексей.

Телеведущий также считает, что более детальное рассмотрение детских жалоб может избавить от таких страшных последствий, как шутинг. По его мнению, ребенок способен пойти расстреливать людей не потому, что его в школе гнобят, а, например, из-за конфликтов в семье.

— Нельзя винить школу в том, что происходит теракт. Это неправильно. Нужно рассматривать ситуацию со всех сторон, принимая во внимание родителей, школу, отношения с одноклассниками, чтобы прийти к общему выводу, почему так происходит. Что можно сделать? Рассматривать более детально жалобы детей, спрашивать, все ли нормально дома, не хотят ли они об этом поговорить. Когда ребенок чувствует себя совершенно ненужным, ему некому помочь и не с кем об этом поговорить, начинаются самые серьезные последствия, — подытожил собеседник «ВМ».

Одним из последних случаев стрельбы в школе стал инцидент в поселке Сарс. Там 12-летний школьник принес с собой охотничье ружье «Сайга». В итоге пострадал один человек. Как выяснилось позже, мальчик сделал это из-за мести однокласснице. И в текущем году это далеко не первый случай шутинга в России.