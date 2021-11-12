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Голикова сравнила паспорт с сертификатом о вакцинации от COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова сравнила паспорт с сертификатом о вакцинации от COVID-19
Фото: Правительство РФ

Сертификат о вакцинации от коронавируса может стать для граждан таким же важным документом, как паспорт. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября.

— Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации, — рассказала представитель правительства.

Властям необходимо в краткие сроки обеспечить достижение коллективного иммунитета, чтобы не затягивать пандемию, приводит слова Голиковой сайт оперштаба.

11 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 в России сообщили о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года.

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После 1 февраля 2022 года предоставлять ПЦР-тест на входе в вышеуказанные места смогут только те граждане, у которых будет медотвод от вакцинации. При этом на общественный транспорт, аптеки и продуктовые магазины законопроект не распространяется.

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