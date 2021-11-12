Врач объяснила, чем рискует человек при самостоятельном приеме витаминов

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Человек, который при возникновении ряда симптомов самостоятельно «выписывает» себе витамины, рискует пропустить развитие опасных болезней. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявила нутрициолог, врач-эндокринолог Анастасия Тараско.

— При выпадении волос, проблемах с кожей женщины любят пить разные витаминные комплексы. На самом деле проблема может быть глубже — с гормонами, а, возможно, за этим даже стоит онкология. А человек длительное время просто пьет разные витамины и не идет к врачу. Или при хронической усталости и бессоннице такое еще происходит. Все это может быть симптомами проявления серьезного заболевания, а не витаминодефицита. Если есть какие-то жалобы со стороны любых систем, то лучше сначала сходить к специалисту и провериться, — сказала Тараско.

Также она призвала людей с аллергией, беременных и кормящих женщин быть осторожными с витаминами. И помнить, что не все они сочетаются с лекарственными препаратами.

— В таком случае тоже лучше посоветоваться с врачом, — отметила нутрициолог.

Тараско выделила несколько самых распространенных ошибок россиян при приеме витаминов. К таким относятся: превышение профилактической дозировки без назначения врача, несочетаемость витаминов и уверенность в том, что все можно восполнить только с помощью продуктов. Еще нутрициолог подчеркнула, что стоит отдавать предпочтение не только зарубежным витаминам, поскольку главное — не страна-производитель, а состав препарата.