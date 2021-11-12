«Лиза Алерт» раздала первую партию браслетов для людей с деменцией в Москве

Фото: Instagram / lizaalert

Отряд «Лиза Алерт» раздал в Москве 20 тысяч браслетов с QR-кодом, которые позволят определить личность людей с деменцией. Об этом сообщил депутат Госдумы, координатор организации Олег Леонов в пятницу, 12 ноября.

— Такие браслеты есть, мы уже раздали первую партию в Москве и мы до конца этого года посмотрим на эффективность. И потом, конечно, будем продолжать этот проект делать, — рассказал парламентарий.

Проект, по его словам, необходимо масштабировать на всю страну. Уже двое человек потерялось с браслетами, они благополучно вернулись, приводит слова Леонова РИА Новости.

26 октября глава поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев заявил, что волонтеры не смогли спасти человека из-за ажиотажа вокруг пропажи актрисы Светланы Светличной. К операции по поиску актрисы привлекли два штаба, обученных организаторов и специалистов, звонивших в больницы.

Волонтеры, по его словам, прошли более 30 километров и расклеили 2150 ориентировок. Пропажа известного человека, как уточнил представитель «Лизы Алерт», является испытанием для отряда.