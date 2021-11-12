Аэропорт Домодедово позволит бесплатно проверить уровень сахара 15 ноября

Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Посетители аэропорта Домодедово смогут 15 ноября бесплатно проверить уровень сахара в честь Всемирного дня борьбы с диабетом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе аэропорта в пятницу, 12 ноября.

— Московский аэропорт Домодедово присоединится к медицинской акции в честь Всемирного дня борьбы с диабетом. Гости воздушной гавани 15 ноября смогут бесплатно сдать анализ крови на глюкозу или гликозилированный гемоглобин, — говорится в сообщении.

Для прохождения тестирования понадобится иметь при себе паспорт или его копию. Предварительно также следует заполнить анкету на сайте аэропорта и получить промокод на исследование.

Результат, как уточняется, придет на электронную почту. Тестирование будет доступно с 9:00 до 17:00 в Консультативно-диагностическом центре гавани, взятие крови производится натощак.

27 октября сообщалось, что пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла увеличился на 38,5 процента в сентябре по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Уточняется, что около восьми миллионов человек воспользовались воздушными перевозками в указанном месяце.

На международных направлениях специалисты обслужили 2,3 миллиона пассажиров. Из них 552 человека воспользовались услугами иностранных авиакомпаний.