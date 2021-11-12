Три московских педагога выиграли конкурс #УчителяТикТок

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Популярная платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok совместно с Министерством просвещения России подвели итоги первого всероссийского конкурса #УчителяТикТок. Об этом сообщили организаторы конкурса в пятницу, 12 ноября.

Конкурс был приурочен ко Дню учителя и проходил с 5 октября по 5 ноября. В течение месяца учителя публиковали креативные и познавательные ролики по теме своего предмета.

— Нам было важно показать учителям, что, помимо занятий в школе, у них есть возможность делиться своими знаниями и полезными навыками с многомиллионным сообществом пользователей соцсетей по всему миру, создавая уникальный образовательный видеоконтент. Результаты нас, безусловно, поразили: тысячи учителей начали создавать образовательный контент, и их видео посмотрели свыше 220 млн раз! — отметили организаторы.

Учителя соревновались в трех номинациях. По итогам были выбраны три победителя, каждый из которых получит главный приз — новый смартфон iPhone 13.

Победу в номинации «Самый креативный учитель» одержал учитель русского языка и литературы Ольга Морозова из ГБОУ ЦРО 7 города Москвы.

Победителем в номинации «Лучший познавательный видеоролик» стал Алексей Шабатько — преподаватель начальных классов ГБОУ Школа № 460 города Москвы.

Звание «Учитель — открытие» присудили педагогу истории Александру Оджо, ГБОУ Школа № 854 города Москвы. В своих видео Александр рассказывает занимательные исторические факты и делится лайфхаками для учащихся и абитуриентов.