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Путин счел необходимым нарастить темпы цифровой трансформации

Иван Юминов

Технологии
Путин счел необходимым нарастить темпы цифровой трансформации
Фото: Администрация президента РФ

Необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии будущего работали на граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 12 ноября.

— Нам нужно повсеместно наращивать темпы цифровой трансформации и от отдельных экспериментов, пилотных инициатив в максимально короткие сроки прийти к запуску сквозных проектов внедрения искусственного интеллекта в тех сферах, которые определяют качество жизни человека, — рассказал глава государства.

Следует сделать так, чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными всем гражданам, приводятся слова Путина на сайте Кремля.

8 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности. Процесс заключается во внедрении российских технологий в сфере информационных технологий на производстве.

Кабмин намерен в четыре раза увеличить финансовую поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения. Они создают решения на основе искусственного интеллекта, робототехники, виртуальной и дополнительной реальности.

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