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Кабмин РФ проведет масштабную цифровую трансформацию отечественной промышленности

Михаил Алимов

Общество
Кабмин РФ проведет масштабную цифровую трансформацию отечественной промышленности
Фото: Правительство РФ

Кабинет министров РФ проведет масштабную цифровую трансформацию в промышленности. Об этом в понедельник, 8 ноября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Страны, которые смогут раньше других провести цифровизацию промышленности, станут технологическими лидерами. У нас есть для этого все возможности. В течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному развитию обрабатывающей отрасли, — передает его слова РИА Новости.

Такая трансформация заключается во внедрении российских технологий в сфере информационных технологий на производстве. Правительство намерено в четыре раза увеличить финансовую поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения (ПО). Они создают решения на основе искусственного интеллекта, робототехники, виртуальной и дополнительной реальности. Эти решения способны повысить производительность труда, уменьшить себестоимость товаров и обеспечить их быстрый вывод на рынок.

— Важно к концу десятилетия увеличить долю собственных электронных компонентов для цифровой трансформации промышленности, она должна превысить 40 процентов. Чтобы сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно перейти на цифру, но и организовать работу на новых принципах — быстро, качественно и дешево, под конкретные требования заказчиков. Рассчитываем, что отечественная промышленность сможет к концу десятилетия выпускать по этой модели не менее 70 процентов высокотехнологичной продукции, — рассказал Мишустин.

6 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о флагмане новой московской индустриализации — технополисе «Москва». По словам мэра, правительство столицы организовало полноценную экосистему поддержки высокотехнологичных производственных компаний, одним из ключевых элементов которой является особая экономическая зона «Технополис «Москва». Столичная ОЭЗ существует с 2006 года, но по-настоящему серьезно развиваться проект начал с 2016 года, когда управление начало осуществлять правительство Москвы.

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