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Кристина Асмус рассказала о травле из-за развода с Гариком Харламовым

Дарья Чентаева

Общество
Кристина Асмус рассказала о травле из-за развода с Гариком Харламовым
Фото: instagram/asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о нескончаемой травле, которая обрушилась на нее, в частности, после развода с Гариком Харламовым. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

— Меня травили с самого детства! В классе, в спортивной гимнастике, в семье, в театральном институте, и все это продолжается в Сети уже многие годы, — поделилась с подписчиками звезда.

Асмус вспомнила все насмешки, которые ей пришлось пережить в юности и в настоящее время. Особенно после выхода фильма «Текст» и развода с юмористом Гариком Харламовым. По словам актрисы, она крайне эмоционально переживала эти моменты.

— Я не знаю, что в голове у людей, которые намеренно хотят сделать больно незнакомому человеку, — написала знаменитость.

Свое признание звезда приурочила ко Дню борьбы с кибербуллингом, который отмечается 11 ноября. Артистка заявила, что травля незнакомого человека — это недопустимо.

— И кем бы вы ни были — жертвой, агрессором или наблюдателем, вы можете это остановить! Не обесценивайте чувства человека, которого оскорбили в Сети, — заключила актриса.

Ранее подписчики Кристины Асмус вычислили ее предполагаемого нового возлюбленного.

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