Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета в России

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Коллективный иммунитет от коронавируса в стране в 80 процентов может быть достигнут до лета 2022 года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября.

— Почему законопроект (о QR-кодах — прим. «ВМ») действует до 1 июня 2022 года? Мы рассчитываем, что нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные, — 80 процентов взрослого населения, — рассказала представитель правительства.

Страны, которые устанавливают опыт масштабной вакцинации, поднимают планку до 90–95 процентов, добавила она. Достижение показателя 80 процентов позволит не допускать распространения пандемии COVID-19, как сейчас, подчеркнула вице-премьер.