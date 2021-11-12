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Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета в России

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета в России
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Коллективный иммунитет от коронавируса в стране в 80 процентов может быть достигнут до лета 2022 года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября.

— Почему законопроект (о QR-кодах — прим. «ВМ») действует до 1 июня 2022 года? Мы рассчитываем, что нам удастся достигнуть показателей коллективного иммунитета, которые мы для себя установили как критериальные, — 80 процентов взрослого населения, — рассказала представитель правительства.

Страны, которые устанавливают опыт масштабной вакцинации, поднимают планку до 90–95 процентов, добавила она. Достижение показателя 80 процентов позволит не допускать распространения пандемии COVID-19, как сейчас, подчеркнула вице-премьер.

В настоящее время Россия, по ее словам, приблизилась к 50 процентам. Голикова посетовала на принцип «авось пронесет», из-за которого многие граждане не прививаются, отмечает РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуется QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.

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