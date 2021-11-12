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Голикова раскрыла долю непривитых среди умерших от COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова раскрыла долю непривитых среди умерших от COVID-19
Фото: Пресс-служба Госдумы

Большинство граждан, умерших от коронавируса в стране, не были вакцинированы. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября.

— Большинство граждан, которые оказываются в реанимации и исход которых фатален, не вакцинировались... Это пожилые граждане, к сожалению, есть и молодые, но большинство пожилых после 60 лет, — рассказала представитель правительства.

Такие потери, по ее словам, есть, вероятно, в каждой семье. Все, что должны сделать люди, это просто пойти и вакцинироваться, приводит слова Голиковой РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.

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