Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кремль обозначил сроки ревакцинации Путина от коронавируса

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Кремль обозначил сроки ревакцинации Путина от коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президент России Владимир Путин самостоятельно расскажет о своей ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 12 ноября.

— Путин традиционно сам сообщит, — рассказал представитель Кремля.

Песков, по собственному признанию, сделал прививку «Спутником Лайт», несмотря на высокий уровень антител. После этого он испытывал повышенную температуру в течение одного дня, отмечает РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

1/2
2/2

Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуется QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.

Читайте также:
КоронавирусВладимир ПутинДмитрий Песков
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин и Байден могут встретиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Все мнения
О проекте