Кремль обозначил сроки ревакцинации Путина от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президент России Владимир Путин самостоятельно расскажет о своей ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 12 ноября.

— Путин традиционно сам сообщит, — рассказал представитель Кремля.

Песков, по собственному признанию, сделал прививку «Спутником Лайт», несмотря на высокий уровень антител. После этого он испытывал повышенную температуру в течение одного дня, отмечает РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуется QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.