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Косторная поддержала Усачеву, получившую травму на Гран-при в Японии

Дарья Чентаева

Спорт
Косторная поддержала Усачеву, получившую травму на Гран-при в Японии
Фото: Скриншот видео с YouTube

Российская фигуристка Алена Косторная поддержала свою коллегу Дарью Усачеву, получившую травму на Гран-при в Японии. Косторная опубликовала пост на своей странице в Instagram.

Дарья Усачева в пятницу во время шестиминутной разминки упала с тройного флипа. Медик унес ее со льда на руках.

— Спортсмены — это не роботы, не машины, это такие же люди, которые могут болеть и иметь какие-то травмы. Спорт высших достижений не имеет ничего общего с крепким здоровьем, но это не значит, что после травмы карьера спортсмена должна заканчиваться, вовсе нет. Я считаю, что травмы помогают понять, что конкретно ты хочешь делать дальше, так что хочу просто пожелать Дарье Усачевой скорейшего восстановления, — поделилась своим мнением с поклонниками Косторная.

Видео: /web.telegram.org/

В пятницу, 12 ноября, стало известно, что российская фигуристка Дарья Усачева получила вертельный перелом бедра на Гран-при в Японии. Из-за травмы фигуристка была вынуждена сняться с чемпионата.

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