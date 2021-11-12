МВД задержало подозреваемого в убийстве бизнесмена в Подмосковье

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчины в частном доме в Красногорске. Об этом сообщила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 12 ноября.

— Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Красногорск при поддержке бойцов Росгвардии в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1969 года рождения, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. 8 ноября 2021 года в частном доме, расположенном в деревне Гольево Красногорского городского округа, было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением, — рассказала представитель ведомства.

Подозреваемого вскоре доставят в ГСУ СК по Подмосковью, приводит слова Петровой сайт МВД.

9 ноября СМИ сообщили, что убитым в Красногорске оказался 61-летний бизнесмен Гаик Арутюнян. По данным Telegram-канала «112», убийце удалось пробраться в частный дом, где проживала жертва.

Злоумышленник выстрелил ему в грудь из ружья, а затем скрылся вместе со своими сообщниками на «газели» желтого цвета. Предположительно, машина, на которой скрылись преступники, может находиться в собственности подмосковной логистической компании.

В момент нападения в доме также находились родственники Арутюняна. Они отвезли его в больницу, где мужчина скончался от полученных ранений.