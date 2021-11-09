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Появились подробности убийства мужчины в подмосковном Красногорске

Илья Ашуров

Происшествия
Появились подробности убийства мужчины в подмосковном Красногорске
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Красногорск, деревня Гольёво Карта всех событий

Убитым в подмосковном Красногорске оказался 61-летний бизнесмен Гаик Арутюнян. Об этом стало известно во вторник, 9 ноября.

По данным Telegram-канала «112», убийце удалось пробраться в частный дом, где проживал Арутюнян. Злоумышленник выстрелил ему в грудь из ружья, а затем скрылся вместе со своими сообщниками на «газели» желтого цвета. Предположительно, машина, на которой скрылись преступники, может находиться в собственности подмосковной логистической компании.

В момент нападения в доме также находились родственники Арутюняна. Они отвезли его в больницу, где мужчина скончался от полученных ранений.

Видео: Telegram/112

До этого сообщалось, что мужчину застрелили в подмосковном Красногорске, когда он открыл дверь своей квартиры. Его доставили в больницу, но он умер через пару часов.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий сообщила «Вечерней Москве», что погибшего обнаружили на летней кухне в частном доме, расположенном в деревне Гольево. На теле мужчины было огнестрельное ранение. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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