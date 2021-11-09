Уголовное дело возбудили после убийства мужчины в подмосковном Красногорске

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Красногорск, деревня Гольёво Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в доме в подмосковном Красногорске. Об этом во вторник, 9 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По ее словам, погибший был обнаружен 8 ноября на летней кухне в частном доме, расположенном в деревне Гольево. На теле мужчины было огнестрельное ранние.

— Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины 1960 года рождения, — заключила Врадий.

До этого сообщалось, что мужчину застрелили в подмосковном Красногорске, когда он открыл дверь своей квартиры. Его доставили в больницу, но он умер через пару часов.

По данным РЕН ТВ, на месте преступления полицейские нашли орудие убийства. По не подтвержденной информации, погибший имел отношение к криминальным структурам.

6 ноября мужчина попал в больницу после пьяной драки на востоке Москвы. Инцидент произошел во дворе жилых домов, расположенных на Саянской улице. Драка произошла между двумя компаниями незнакомых мужчин. Во время нее один из участников набросился на своего оппонента с ножом и ранил его в грудную клетку.