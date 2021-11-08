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Мужчину застрелили в его квартире в Красногорске

Юлия Курганова

Происшествия
Мужчину застрелили в его квартире в Красногорске
Фото: moscow-live

Мужчину застрелили в подмосковном Красногорске, когда он открыл дверь своей квартиры. Его доставили в больницу, но он умер через пару часов.

В настоящий момент правоохранительные органы занимаются поисками убийцы.

На месте преступления полицейские нашли орудие убийства, сообщает РЕН ТВ.

По не подтвержденной информации, погибший имел отношение к криминальным структурам.

Мужчина попал в больницу после пьяной драки на востоке Москвы. Инцидент произошел 6 ноября во дворе жилых домов, расположенных на Саянской улице. Драка произошла между двумя компаниями незнакомых мужчин. Во время нее один из участников набросился на своего оппонента с ножом и ранил его в грудную клетку.

До этого сообщалось об аресте 47-летнего мужчины, который обивается в убийстве своей супруги в подмосковном Чехове. На допросе он заявил, что совершил преступление на почве ревности.

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