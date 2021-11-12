В Госдуме оценили законопроекты о QR-кодах в транспорте и общепите

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект о необходимости QR-кодов в транспорте сохранит здоровье противникам вакцинации от коронавируса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в пятницу, 12 ноября.

— Эти сертификаты позволяют сохранить здоровье и жизнь самим антиваксерам, потому что они действительно позволяют прервать цепочку заражений. Поэтому эти законопроекты очень важны, — рассказал парламентарий.

Техническая суть, по его словам, особенно не меняется, так как подобные ограничения введены в подавляющем большинстве регионов. Новые законопроекты позволят главам регионов четко регламентировать, какие мероприятия могут посещать привитые, переболевшие и непривитые, приводит слова Хубезова РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

1/2 2/2

Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуется QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.