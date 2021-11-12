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Регина Дубовицкая прокомментировала информацию о госпитализации мужа

Дарья Чентаева

Общество
Регина Дубовицкая прокомментировала информацию о госпитализации мужа
Фото: instagram.com/reginadubovitskaya

Советская и российская телеведущая Регина Дубовицкая опровергла слухи о госпитализации супруга.

В последние дни в социальных сетях распространились слухи, что мужа руководителя и бессменной ведущей юмористической программы «Аншлаг» Регины Дубовицкой Юрия Айвазяна госпитализировали. По информации источников, он якобы находится в тяжелом состоянии.

— Никуда не госпитализировали. Забудьте. Конечно, дома, — сообщила Дубовицкая Пятому каналу.

Дубовицкая и Айвазян находятся в браке около 60 лет. Ведущая познакомилась с будущим супругом еще в молодости — они вместе ехали в поезде, следовавшем из Пятигорска в Сочи. В 1966 году у пары появилась дочь Илона.

В среду, 10 ноября, стало известно, что российский актер и телеведущий Игорь Савочкин госпитализирован в медицинское учреждение из-за возникшей острой боли в спине. Отмечается, что самочувствие Игоря Савочкина удовлетворительное, он собирается в ближайшее время выписаться из больницы.

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