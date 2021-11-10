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Актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин госпитализирован в столице

Дарья Чентаева

Общество
Актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин госпитализирован в столице
Фото: www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/

Российский актер и телеведущий Игорь Савочкин госпитализирован в медицинское учреждение из-за возникшей острой боли в спине. Об этом сообщил собеседник «Пятого канала».

По информации собеседника издания, самочувствие Игоря Савочкина в общем и целом удовлетворительное и собирается в ближайшее время выписаться из больницы.

Актер известен сотрудничеством с режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Широкую популярность среди зрителей Игорь Савочкин получил благодаря ролям в фильмах «Жесть», «Адмирал», «Диверсант», «Дом», «Левиафан», «Громовы», «Черная молния», «Легенда о Коловрате». Одна из самых известных его работ — роль Максима Ивановича в «Дозорах», передает «Пятый канал».

В среду, 10 ноября стало известно, что звезда «Зимней вишни» Елена Сафонова пострадала в ДТП с тремя машинами на проспекте Мира.

65-летняя актриса была за рулем автомобиля Hyundai, участвовавшего в ДТП. После аварии Сафонову госпитализировали с переломами ребер и другими травмами. Также в мед учреждение доставлен еще один пострадавший в аварии.

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