Наталья Сергунина поздравила лауреатов премии имени Корнея Чуковского

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Объявлены победители конкурса на соискание премий имени Корнея Чуковского. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в пятницу, 12 ноября.

— Завершился второй сезон конкурса. Интерес к нему растет вместе с количеством поданных заявок на участие, — рассказала представитель мэрии.

Премия, по ее словам, знакомит читателей с талантливыми детскими писателями, переводчиками и поэтами со всей страны. Сергунина поблагодарила от лица правительства города участников и поздравила победителей.

Работы участников оценивали поэты, прозаики и эксперты в области детской литературы. Премию учредило правительство Москвы в 2020 году с целью поддержки талантливых авторов и переводчиков произведений для детей.

Прием заявок стартовал 2 апреля и завершился 16 августа. Всего было подано почти 680 заявок из более чем 50 регионов России.

В шорт-лист конкурса вошли 28 участников. В рамках церемонии состоялось театрализованное чтение отрывков из сборника Чуковского «Современники: портреты и этюды» в исполнении актрисы Алисы Гребенщиковой, а также выступление Николь Плиевой и Большого детского хора имени В. С. Попова.

Кроме того, прошла онлайн-встреча с писателями, поэтами и переводчиками — победителями конкурса на соискание премий имени Чуковского этого года и показ анимационных лент «Союзмультфильма».

Среди победителей: Ксения Горбунова — «Кто ты, Няня Ву?», Анна Игнатова — «Принцесса Торнада», Наталья Карпова — «В книжке дождики живут», Юлия Симбирская — «Ехал дождь в командировку», Ксения Тименчик — «Обезьянка Янка», а также Елена Леенсон — «Мальчик и девочка из спичечной коробки». Лауреата в номинации «Лучшее произведение для детей по мнению читателей» выбрали пользователи проекта «Активный гражданин».

Победителем по версии более чем 11,7 тысячи человек стал автор сборника «Вишневый пирог» Дмитрий Сиротин. Лауреатов в каждой номинации наградят призами в размере одного миллиона рублей.

5 ноября Сергунина рассказала, что столичные анимационные студии получат грантовую поддержку. Всего на эти цели, по ее словам, выделено более десяти миллионов рублей.

Это уже вторая программа поддержки анимационных студий с начала года, напомнила она. В октябре были определены 14 получателей грантов в сфере коммерческой анимации, которые получат примерно 84 миллиона рублей. В утвержденный перечень вошли более 120 международных и национальных мероприятий индустрии кино и анимации.