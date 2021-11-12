Минюст признал иноагентом одного из организаторов «Российской ЛГБТ-сети»*

Фото: Пресс-служба Госдумы

Один из организаторов «Российской ЛГБТ-сети»* Игорь Кочетков включен в реестр иноагентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста в пятницу, 12 ноября.

— Дополнен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, — говорится в сообщении.

Во исполнение требований законодательства в реестр внесен Кочетков, отмечается на сайте Минюста.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

Филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях. Также такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят мероприятия, и документальные подтверждения того, что такие мероприятия не проводились.

Структурные подразделения НКО-иноагентов должны будут отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности, описывая объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование. Если НКО продолжит свою работу после решения о ее запрете, то она будет немедленно ликвидирована, согласно решению суда по иску Минюста.

* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иноагента.