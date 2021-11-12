Россельхознадзор провел контроль муравьеда из Австрии для Московского зоопарка

Фото: Пресс-служба Россельхознадзора

Сотрудники Россельхознадзора провели в аэропорту Домодедово ветеринарный контроль гигантского муравьеда, поступившего из Австрии для Московского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 12 ноября.

— 9 ноября 2021 года управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на СВХ ООО «Домодедово-Карго», расположенном в международном аэропорту Домодедово, проведен государственный ветеринарный контроль гигантского муравьеда, поступившего из Австрии в адрес ГАУ «Московский государственный зоологический парк». В ходе проведения государственного ветеринарного контроля установлено, что животное прибыло по разрешению Россельхознадзора на ввоз в сопровождении ветеринарного сертификата, оформленного Государственной ветеринарной службой Австрии, — говорится в сообщении.

Животное, как уточняется, поступило со свободной от инфекционных болезней животных и птиц территории. На момент контроля муравьед был клинически здоров, его пропустили для дальнейшего карантина, отмечает агентство городских новостей «Москва».

15 октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию кормов и кормовых добавок из Болгарии. Решение было принято на основании «неудовлетворительных результатов» инспекции болгарских предприятий с 16 по 19 августа.

Так, они не проводили в полной мере контроль растительного сырья на наличие компонентов ГМО, подчеркнули в ведомстве. Кроме того, на предприятиях нет отслеживания продукции на всех этапах производства.