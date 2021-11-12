Двое российских десантников погибли во время учений в Белоруссии

Фото: Минобороны РФ

Двое российских военных погибли после десантирования в рамках внезапной проверки боевой готовности в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в пятницу, 12 ноября.

— По докладу с места, вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола, — говорится в сообщении.

При этом один из военных, как уточняется, попытался остановить их падение с помощью запасного парашюта. Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система не успела сработать и произошло жесткое приземление.

В результате инцидента военнослужащие получили травмы и были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, как подчеркнули в министерстве, они оба скончались, отмечает РИА Новости.

12 ноября в Минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские и российские десантники в ходе учений провели высадку на полигоне Гожский в Гродненской области. В операции, как уточняется, были задействованы российские самолеты Ил-76, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. Военные выполнили ряд учебно-боевых задач, а затем вернулись в пункты постоянной дислокации.