Россия и Белоруссия провели десантные учения в Гродненской области

Фото: Минобороны РФ

Белорусские и российские десантники в ходе учений проводят высадку на полигоне Гожский в Гродненской области. Об этом сообщили в Минобороны Белоруссии в пятницу, 12 ноября.

— В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства. Сегодня на полигоне «Гожский» осуществляется высадка совместного тактического воздушного десанта от Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации в составе сводной батальонной тактической группы, — говорится в сообщении.

В операции, как уточняется, задействованы российские самолеты Ил-76, а также вертолеты ВВС и войск ПВО Белоруссии. Военные выполнят ряд учебно-боевых задач, а затем вернутся в пункты постоянной дислокации, отмечается в Telegram-канале ведомства.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».