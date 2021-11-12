«Жизнь отъела кусок сердца»: Клара Новикова отреагировала на смерть Виктора Коклюшкина

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Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин, о смерти которого стало известно 12 ноября, был остроумнейшим человеком и замечательным писателем. Так о нем высказалась артистка эстрады, юмористка Клара Новикова.

— Остроумнейший, остроумнейший человек, никакой не писатель-сатирик, а писатель, замечательный писатель, — сказала артистка.

Новикова призналась, что смерть сатирика стала для нее полной неожиданностью, ведь он не болел.

— Мне бы хотелось выразить сочувствие и соболезнования его родным и близким. Это произошло так внезапно. Ведь он не болел: просто раз — и умер. Но, наверное, что-то было, жизнь отъела у него кусок сердца. Говорят, что возраст, возраст… Это глупое понятие. Умер от сердечной недостаточности. Бывает так — погода поменялась, и Виктора Михайловича не стало, — сообщила Новикова.

Юмористка добавила, что была коллегой сатирика, и отметила, что Коклюшкин умел очень тонко чувствовать артистов, для которых он готовил монологи, передает Пятый канал.

— Он был тихий, много писал, сам выходил на сцену. Поэтому знал, что нужно артисту, точно его чувствовал, писал для многих. Коклюшкин был удивительным, тонким и очень нежным человеком. <…> Виктор Михайлович был очень смешным. Если бы он продолжал писать, я была бы счастлива. Он точно знал, какому артисту что писать. Мне очень грустно, что это произошло, — поделилась своими чувствами артистка.

12 ноября стало известно о смерти российского писателя-сатирика и эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина. Ему было 75 лет.