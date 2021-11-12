Сергей Собянин рассказал про обновление наземной маршрутной сети «Магистраль»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные власти начнут обновление наземной маршрутной сети «Магистраль» с 20 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте» в пятницу, 12 ноября.

— С 20 ноября — в центре и на юге Москвы. В остальных районах — со следующего года, — рассказал глава города.

Мэрия, по его словам, много лет анализировала трафик, передвижения людей между районами и пожелания граждан. Это позволило выработать оптимальную схему, которая будет экономить время, сократит интервал движения автобусов, а также объединит важные соцобъекты, подчеркнул мэр.

Изменения, как уточнил он, будут достигнуты за счет новых выделенных полос, выпрямления старых маршрутов и перенастройки светофоров. Специалисты перенесут остановки ближе к ТПУ и станциям, а также упростят навигацию, заключил Собянин.