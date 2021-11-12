Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин рассказал про обновление наземной маршрутной сети «Магистраль»

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин рассказал про обновление наземной маршрутной сети «Магистраль»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные власти начнут обновление наземной маршрутной сети «Магистраль» с 20 ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице «ВКонтакте» в пятницу, 12 ноября.

— С 20 ноября — в центре и на юге Москвы. В остальных районах — со следующего года, — рассказал глава города.

Мэрия, по его словам, много лет анализировала трафик, передвижения людей между районами и пожелания граждан. Это позволило выработать оптимальную схему, которая будет экономить время, сократит интервал движения автобусов, а также объединит важные соцобъекты, подчеркнул мэр.

Изменения, как уточнил он, будут достигнуты за счет новых выделенных полос, выпрямления старых маршрутов и перенастройки светофоров. Специалисты перенесут остановки ближе к ТПУ и станциям, а также упростят навигацию, заключил Собянин.

12 ноября в Дептрансе сообщили, что Москва проводит масштабный комплекс работ по подготовке общественного транспорта к зимним месяцам. Так, метрополитену важно зимой поддерживать комфортную температуру.

С этой целью установлены пять тысяч вторых дверей, сохраняющих тепло. Системы вентиляции в поездах работают в зимнем режиме, а сотрудники лаборатории микроклимата метро ежедневно проводят мониторинг температуры и влажности воздуха.

Читайте также:
Сергей СобянинМоскваТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин и Байден могут встретиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Все мнения
О проекте