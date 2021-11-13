Кикабидзе призвал украинских артистов не выступать в России

Фото: instagram.com/vkikabidze/?hl=ru

Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе призвал украинских артистов «воздержаться от выступлений в России». Об этом он сказал в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» на YouTube.

Таким образом артист ответил на вопрос, должны ли культурные деятели Украины давать концерты в РФ.

— Я считаю, что не должны. Но они должны требовать у своего правительства, чтобы у них была работа, — заявил Кикабидзе.

Артист добавил, что «сам не ездит в Россию и не общается с теми, кто это делает». Он отказался от визитов в августе 2008 года после войны в Южной Осетии и признания РФ ее независимости. Также певец отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов.

11 октября стало известно, что скончалась жена Кикабидзе Ирина Кебадзе. Отмечалось, что причиной смерти жены звезды фильма «Мимино» стал не COVID-19. Она была в преклонном возрасте и страдала от другого заболевания.