«Милый медвежонок»: Шепелев впервые показал лицо младшего сына

Фото: instagram/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в соцсети Instagram первое фото младшего сына Тихона от дизайнера Екатерины Тулуповой, на котором можно разглядеть лицо мальчика.

Пользователи смогли полюбоваться на трогательный снимок малыша, сделанный в автомобиле. В кадре ребенок, одетый в милый комбинезон, спит в автокресле с соской во рту, а звездный папа сидит рядом, охраняя его покой.

— Сыну 7 месяцев, и самый лучший сценарий в путешествии для него и для всех нас — спать. Надо сказать, что два часа сна в машине для него — это рекорд, — поделился Шепелев.

Поклонники отметили, что Тихон внешне очень похож на старшего брата Платона, который появился на свет от ныне покойной певицы Жанны Фриске, и написали много теплых слов.

«Под капюшончиком выглядывает носик старшего брата, похож, однако!»; «Прочитала комментарии, что младший похож на старшего. Я об этом тоже подумала!»; «Милый медвежонок»; «Какой хороший папа. Детям повезло», — оставили комментарии пользователи.

Шепелев показал фото прогулки с младшим сыном. Популярный шоумен и телеведущий — дважды отец. Старшего сына Платона ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске. А младшего наследника, Тихона, весной этого года родила дизайнер Екатерина Тулупова. Несмотря на занятость и востребованность в профессии, Шепелев принимает активное участие в воспитании детей. Он часто гуляет с Тихоном.

В своем микроблоге в Instagram телеведущий поделился фото, на котором запечатлен во время променада с коляской в центре Москвы.