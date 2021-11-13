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На Украине заявили, что нашли замену российскому газу

Полина Долганова

Политика
На Украине заявили, что нашли замену российскому газу
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Украина в случае нехватки газа в отопительный период может закупать топливо у Словакии. Об этом в субботу, 13 ноября, заявил замминистра энергетики Украины Максим Немчинов.

— На сегодняшний день у нас в хранилищах находится достаточно природного газа. Хочу также подчеркнуть, что даже в случае дефицита мы имеем возможность его импортировать, — рассказал он в эфире канала «1+1».

Он также добавил, что компания «Нафтогаз» забронировала достаточно мощностей газотранспортной системы, чтобы осуществлять закупки.

Немчинов подытожил, что Украина может в конце зимы закупить голубое топливо по цене 26 тысяч гривен (примерно 1000 рублей) за тысячу кубических метров.

3 ноября премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнется осенью–зимой со сложной ситуацией из-за энергоресурсов.

Цены на газ в Европе, по его словам, достигли исторического максимума, а стоимость угля выросла в три раза. Осенне-зимний период на Украине будет сложным, но правительство имеет сценарии, чтобы пройти его спокойно.

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