Александр Гинцбург оценил значимость введения QR-кодов в общественных местах

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Введение QR-кодов в некоторых видах транспорта, в кафе и в магазинах может помочь предотвратить появление новых вариантов коронавирусной инфекции, так как непривитые граждане перестанут быть разносчиками возбудителей болезни в общественных местах. Такое мнение в субботу, 13 ноября, выразил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Те, кто не вакцинирован, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны, дальше передавать возбудители. И с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи способствовать выведению новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

Еще один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» является спутником. В рамках него пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.