Представителя России переизбрали в Комиссию международного права ООН

Фото: МИД РФ

Представителя России переизбрали в Комиссию международного права (КМП) Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в представительстве РФ при организации.

Выборы в комиссию состоялись 12 ноября в рамках 76-й сессии ассамблеи.

— В новый состав КМП в условиях жесткой конкуренции (семь претендентов на три места от группы восточноевропейских государств) переизбран российский член комиссии, директор правового департамента МИД России Евгений Загайнов, набравший наибольшее число голосов, — цитирует сообщение представительства ТАСС.

Политолог и председатель совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов объяснил, в чем смысл Генассамблеи ООН. По его словам, Генеральная ассамблея никогда не была декоративным органом. Собрание лидеров стран или высоких представителей государств подразумевает их заявления и выражение позиции по какому-либо вопросу или проблеме, но не решение таковых. Он добавил, что для принятия важных решений есть Совет Безопасности ООН, который, несмотря на ряд проблем, работает.