Более четырех тысяч световых конструкций украсят Москву к Новому году

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Более четырех тысяч световых декоративных конструкций украсят город к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 13 ноября.

— Всего будет установлено более четырех тысяч световых декоративных конструкций. Особую атмосферу создадут главные символы праздника — новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. В преддверии праздников изменим режим работы архитектурно-художественной подсветки зданий, чтобы создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы, — рассказал представитель мэрии.

Световые арки, по его словам, вновь появятся на Пушкинской, Манежной и Тверской площадях, а также в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке. Пешеходные зоны Бульварного кольца оформят световыми тоннелями и цифрами «2022».

Опоры освещения вдоль центральных улиц и мостов украсят световыми консолями. В целом для украшения Москвы используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах, заверил Бирюков.

Это позволяет, как подчеркнул заммэра, снизить потребление электричества в десятки раз. При работах применяются имеющиеся конструкции, переделанные в соответствии с датой и символикой, уточнил он.

За последние годы создан запас элементов, который позволяет обеспечить украшение Москвы. Световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, заключил Бирюков.