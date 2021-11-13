Москвичам рассказали о донорстве крови с отрицательным резус-фактором
В Москве проживает всего 15 процентов людей с отрицательным резус-фактором крови. Об этом рассказала главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова.
По ее словам, переливание крови с таким фактором чрезвычайно востребовано в столице. Это вызвано тем, что для лечения одного пациента может понадобиться несколько доноров.
— В среднем от общего количества передаваемых в стационары компонентов крови 20 процентов являются резус-отрицательными, — объяснила специалист.
Она уточнила, что компоненты от доноров с такой кровью часто используются для лечения пациентов с положительным резус-фактором, а также при лечении детей с резус-конфликтом.
Кроме того, кровь используется во время операций и родов с большой кровопотерей, при лечении онкологических заболеваний у детей и взрослых, а также для переливания пациентам в экстренных ситуациях.
Всех желающих стать донорами всегда готовы принять в учреждениях Департамента здравоохранения Москвы.
Стать донором может каждый совершеннолетний россиянин весом свыше 50 килограммов, передали на официальном сайте мэра Москвы.
4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин повысил бонусы для доноров плазмы с антителами к COVID-19 вдвое. Теперь доноры будут получать десять тысяч рублей.
Всего Москва уже заготовила 23 тонны плазмы для лечения коронавируса. Открытие пункта на Шаболовке позволит увеличить ее заготовку с 3,2 миллиона тонн в месяц до 8,2 миллиона.