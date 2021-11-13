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Голосового помощника для пенсионеров создадут в России

Полина Долганова

Общество
Голосового помощника для пенсионеров создадут в России
Фото: Pexels

В России разработают голосового помощника для граждан старшего возраста. Он будет помогать пенсионерам работать с компьютерами, а также сможет позвонить в экстренные службы в непредвиденных обстоятельствах. Об этом рассказали в пресс-центре Национальной технологической инициативы (НТИ).

Голосовой ассистент будет называться Ниной. В настоящее время он работает в тестовом режиме.

Предполагается, что помощник сможет работать в офлайн-режиме, печатать под диктовку, а также распознавать речь с акцентом.

— Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом. Донести информацию о нем до пожилых людей или пользователей с ОВЗ сможет их окружение: родители, родственники, знакомые, друзья и даже врачи, — рассказали в пресс-службе.

Виртуальный друг также сможет синхронизироваться с компьютером пользователя.

Проект разрабатывается специалистами из Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова в рамках проектно-образовательного интенсива университета НТИ «2035», передает RT.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 ноября, заявил, что в стране необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии будущего работали на граждан. По его словам, следует сделать так, чтобы технологии будущего уже сегодня становились доступными всем гражданам.

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