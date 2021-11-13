Четыре новые скамьи установили у Московского международного Дома музыки
Четыре уникальные скамьи установили у Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
Полукруглые скамьи длиной около 10 метров обрамлены разновысокими трубами из нержавеющей стали. По своей форме конструкции напоминают орган.
Основание скамеек сделано из бетона. Настил выполнен из лиственницы. Этот материал может легко переносить влагу и жару и не требует специального ухода.
Около каждой скамейки располагаются удобные столики покрашенные в цвет белой стали.
5 ноября специалисты завершили благоустройство Гольяновского парка на востоке Москвы. Для жителей района Гольяново в ВАО создали современное общественное пространство со спорткластером, с памп-треком, прокатом лодок и катамаранов и со смотровой площадкой. В спортивном кластере в районе Алтайской улицы обустроили корт для большого тенниса и площадки с навесами для баскетбола и волейбола.
Пристань около пруда была обустроена, а рядом с ней появились павильон для мастер-классов и памп-трек. В ходе работ были обновлены дорожки и тропинки, а также высажено более 200 деревьев и двух тысяч кустарников.