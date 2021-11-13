Четыре новые скамьи установили у Московского международного Дома музыки

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Космодамианская набережная Карта всех событий

Четыре уникальные скамьи установили у Московского международного Дома музыки на Космодамианской набережной. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Полукруглые скамьи длиной около 10 метров обрамлены разновысокими трубами из нержавеющей стали. По своей форме конструкции напоминают орган.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Основание скамеек сделано из бетона. Настил выполнен из лиственницы. Этот материал может легко переносить влагу и жару и не требует специального ухода.

Около каждой скамейки располагаются удобные столики покрашенные в цвет белой стали.

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