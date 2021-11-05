Благоустройство Гольяновского парка завершилось на востоке Москвы

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Гольяновский сквер Карта всех событий

Специалисты завершили благоустройство Гольяновского парка на востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в пятницу, 5 ноября.

— Для жителей района Гольяново в ВАО создали современное общественное пространство со спорткластером, памп-треком, прокатом лодок и катамаранов и смотровой площадкой. В спортивном кластере в районе Алтайской улицы обустроили корт для большого тенниса и площадки с навесами для баскетбола и волейбола, — говорится в сообщении.

Кроме того, были установлены столы для пинг-понга и уличные тренажеры. Рабочие реконструировали футбольное поле и обновили детскую площадку неподалеку.

Пристань около пруда была обустроена, а рядом с ней появились павильон для мастер-классов и памп-трек. В ходе работ были обновлены дорожки и тропинки, а также высажено более 200 деревьев и двух тысяч кустарников.

4 ноября сообщалось, что в Москве завершилось комплексное благоустройство расположенного на юго-востоке города сквера имени героя войны Михаила Судакова. Он находится в районе Люблино ЮВАО, между улицами Краснодонской, Совхозной, Судакова и проспектом 40 лет Октября.

В этом году в сквере обустроили спортивную и детскую площадки. На них уложили новое покрытие, установили современные игровые комплексы, тренажеры и теннисные столы, а также построили сцену с амфитеатром.