Путин напомнил, что Украина уже перекрывала газ в страны Евросоюза в 2008 году

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин, комментируя слова своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, напомнил, что Украина уже перекрывала газ в страны Евросоюза в 2008 году.

— Ведь такая практика у нас уже есть, но с Украиной. В 2008 году, дай бог памяти, мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров о цене на газ и цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться об основных параметрах этих контрактов. Все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе, — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, президент сообщил, что не говорил с Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу. Президент уточнил, что в первый раз слышит о такой теории. Он добавил, что дважды говорил с Лукашенко, однако никаких вопросов по этой теме глава Белоруссии не задавал.

— Я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул, — цитирует Путина Telegram-канал «Вести».

11 ноября глава Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал Европе перед тем, как вводить санкции в отношении Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики. Он добавил, что через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа. Он также отметил, что в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно выросли.