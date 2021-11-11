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Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций

Дарья Чентаева

В мире
Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Фото: Администрация президента РФ

Глава Белоруссии Александр Лукашенко порекомендовал Европе перед тем, как вводить санкции в отношении Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики.

— Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем, — приводит слова Лукашенко официальный сайт президента.

Президент Белоруссии добавил, что через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа. Он также отметил, что в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно выросли.

— Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить, — заключил Лукашенко.

В понедельник, 8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории.

В этот же день стало известно, что около белорусско-польской границы собрались более двух тысяч беженцев.

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