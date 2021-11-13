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Овечкин прокомментировал попадание на четвертое место в списке снайперов НХЛ

Полина Долганова

Спорт
Овечкин прокомментировал попадание на четвертое место в списке снайперов НХЛ
Фото: АГН Москва

Российский капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою недавно приобретенную 4-ю позицию в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

— Этот момент значит для меня очень многое. Когда ты начинаешь играть в хоккей, когда ты приезжаешь в НХЛ, то даже представить не можешь, что однажды окажешься в одном ряду с такими легендами НХЛ. Это особенный момент для меня, моих родителей, моего брата и жены, детей. Это огромное достижение. И я очень счастлив, — приводят слова спортсмена на сайте лиги.

Накануне стало известно, что Овечкин обошел спортсмена Бретта Халла по количеству забитых голов и занял чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Впереди россиянина в рейтинге располагаются только Яромир Ягр с 766 шайбами, Горди Хоу с 801 шайбой и Уэйн Гретцки с 894 голами.

36-летний форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» поразил ворота команды «Коламбус Блю Джекетс» на 11-й минуте первого периода, забросив таким образом свою 742-ю шайбу в НХЛ. Ассистировали Овечкину Евгений Кузнецов и Мартин Фехервари.

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