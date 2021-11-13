Овечкин обошел Бретта Халла в списке лучших снайперов НХЛ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский хоккеист Александр Овечкин, который является капитаном команды «Вашингтон Кэпиталз», обошел спортсмена Бретта Халла по количеству забитых голов и занял чистое четвертое место в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Впереди россиянина в рейтинге располагаются только Яромир Ягр с 766 шайбами, Горди Хоу с 801 шайбой и Уэйн Гретцки с 894 голами.

Накануне бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Бретт Халл поздравил Овечкина с выходом на четвертое место.

36-летний форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» поразил ворота команды «Коламбус Блю Джекетс» на 11-й минуте первого периода, забросив таким образом свою 742-ю шайбу в НХЛ. Ассистировали Овечкину Евгений Кузнецов и Мартин Фехервари.

Столичные на выезде победили хозяев льда со счетом 4:3.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал о главной цели Овечкина в НХЛ. Он отметил, что Овечкин в регулярных сезонах планирует обогнать Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. А вот догнать уровень Яромира Ягра в рейтинге, по словам Фетисова, — промежуточная задача. По словам легендарного хоккеиста, Овечкин также нацелен стать олимпийским чемпионом.