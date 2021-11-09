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Фетисов рассказал о главной цели Овечкина в рамках нового сезона НХЛ

Виктория Сикерина

Спорт
Фетисов рассказал о главной цели Овечкина в рамках нового сезона НХЛ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» российский хоккеист Александр Овечкин в новом регулярном сезоне планирует обогнать Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб, а также догнать уровень Яромира Ягра в рейтинге. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов во вторник, 9 ноября.

После матча против команды «Баффало» Овечкин расположился на четвертом месте списка, набрав одинаковое количество очков с Бреттом Халлом. Впереди спортсмена оказались лишь Гретцки, Хоу и Ягр.

— У него цель догнать и обойти Гретцки, а все остальное в этом плане — проходящие моменты. Самое главное, чтобы не было травм: ни у него, ни у всех наших кандидатов в олимпийскую сборную. Мы с ним летом вместе тренировались, и Саша настроен на этот исторический шаг, который важен не только для хоккея, но и для мировой спортивной истории. Ну и при этом не нужно забывать, что хоккей — это командная игра, и ребята, которые с ним играют, все это тоже ощущают, — заявил Фетисов.

По словам легендарного хоккеиста, Овечкин также нацелен стать олимпийским чемпионом, пишет ТАСС.

9 ноября стало известно, что Овечкин занял четвертое место в списке снайперов НХЛ всех времен.

В июле этого года капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил контракт с клубом. По информации инсайдера Пьера Лебрюна, гонорар хоккеиста составил 9,5 миллиона долларов в год.

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