Овечкин занял четвертое место в списке снайперов НХЛ всех времен

Фото: instagram/aleksandrovechkinofficial

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своем льду «Баффало Сэйбрз». После завершения двух периодов хозяева ведут в счете — 3:1.

В середине второго периода 36-летнему российскому нападающему «столичных» Александру Овечкину удалось забить свою 741-ую шайбу в НХЛ. Благодаря этому он сравнялся с легендарным Бреттом Халлом по голам за карьеру в Национальной лиге. Овечкин вышел на четвертое место в списке снайперов НХЛ всех времен.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших бомбардиров замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошел результат Марселя Дионна (731).

Дубль Овечкина принес победу «Вашингтону» в матче с «Оттавой». «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» со счетом 7:5.

В составе столичной команды дублем отметился российский хоккеист Александр Овечкин, три шайбы забросил Ти Джей Оши и по одному результативному действию совершили Ник Джексен и Джон Карлсон.