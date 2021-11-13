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Халл поздравил Овечкина с четвертым местом в списке лучших снайперов НХЛ

Юлия Курганова

Спорт
Халл поздравил Овечкина с четвертым местом в списке лучших снайперов НХЛ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Бретт Халл поздравил россиянина Александра Овечкина с выходом на четвертое место в списке снайперов за всю историю лиги.

36-летний форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» поразил ворота команды «Коламбус Блю Джекетс» на 11-й минуте первого периода, забросив таким образом свою 742-ю шайбу в НХЛ. Ассистировали Овечкину Евгений Кузнецов и Мартин Фехервари.

«Столичные» на выезде победили хозяев льда со счетом 4:3.

— Алекс, поздравляю тебя с выходом на четвертое место в списке снайперов. Что ж, Алекс, Великая Восьмерка, ты оправдал свое прозвище. Продолжай подниматься по этой лестнице. Я желаю тебе только успеха, — приводит слова Халла пресс-служба НХЛ в Twitter.

В данный момент на счету Овечкина 12 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

9 ноября стало известно, что Овечкин занял четвертое место в списке снайперов НХЛ всех времен. Он набрал одинаковое количество очков с Бреттом Халлом. Впереди спортсмена оказались лишь Гретцки, Хоу и Ягр.

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