Москвичи выберут лучшие музеи и события столицы в проекте «Активный гражданин»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» проводится первая часть голосования за номинантов на премию «Путеводная звезда». Участники оценивают культурные учреждения и события столицы.

В первой части голосования представлено пять номинаций.

В номинации «Московские впечатления: выставки и музеи» москвичи могут выбрать лучшую выставку из семи вариантов. В их число входят выставка гравюр Альбрехта Дюрера в Историческом музее, картин Ильи Репина в Третьяковской галерее и другие.

В другой номинации горожане могут отдать свой голос за лучшие мероприятия для школьников младшего возраста. Например, за Smart-библиотеку имени Анны Ахматовой или за экскурсии на заводе Coca-Cola.

Третья номинация предлагает определить самые интересные музеи Москвы, а четвертая — выбрать самые впечатляющие новые популярные пространства города.

В пятой номинации жители столицы выбирают самое захватывающее городское развлечение.

16 ноября пройдет завершающий этап голосования. Тогда проголосовать можно будет за представленные номинации «Москва в медиа», «Москва в радиоэфире», «Стартап года», «Московское гостеприимство: туроператор».

Премия «Путеводная звезда» проходит в Москве уже в 22-й раз. Ознакомиться с полным списком претендентов на звание лучших можно на сайте мэра столицы.

Лауреаты будут объявлены в середине декабря. Им вручат диплом и статуэтку. Кроме этого, тревел-блогер и компания, внесшая вклад в развитие детского туризма, получат специальные призы.

СПРАВКА «ВМ»

Премию «Путеводная звезда» учредило в 1999 году правительство Москвы. Ее цель — повышение туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются отели, туристические компании, городские гастрономические фестивали и другие проекты. Попробовать свои силы в конкурсе приглашают индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, работающих в Москве. Победителей выбирают на основе оценок экспертов, рейтингов мировых систем бронирования, отзывов потребителей и результатов голосования в «Активном гражданине».