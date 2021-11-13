Диетолог Соломатина перечислила противопоказанные при коронавирусе напитки

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При коронавирусе необходимо пить много жидкости, чтобы не столкнуться с обезвоживанием. Об этом в субботу, 13 ноября, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, приводить себя в бодрое состояние во время болезни искусственными методами не стоит. Так, например, во время плохого самочувствия лучше сократить употребление кофе. Он может лишить пациента сна.

Соломатина добавила, что кофеин обезвоживает организм, что очень вредно во время болезни.

При плохом самочувствии также стоит исключить из рациона сахар и сладкие напитки, а вместо продуктов из обработанного мяса лучше выбрать блюда с морепродуктами и фруктами.

Диетолог подытожила, что вода по-прежнему остается самой полезной жидкостью, передает «Москва 24».

До этого Соломатина перечислила защищающие от деменции продукты. Врач рекомендовала исключить из рациона консерванты, фастфуд, жареное, сладкое и соленое, при этом сделать упор на продукты, в которых содержатся антиоксиданты. По словам Соломатиной, много антиоксидантов содержится в овощах, фруктах, ягодах, особенно в ярко окрашенных. Яркие пигменты обладают самым мощным эффектом.